Türkiye Gazetesi

'Destan', birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,74 reyting ve %20,17 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,61 reyting ve %16,63 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

23 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

23 Kasım reyting sonuçlarına göre Total'de Destan 1. oldu. AB sonuçlarına göre ise Masumlar Apartmanı zirvedeki yerini aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - DESTAN

2 - ESRA EROL'DA

3 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - MASUMLAR APARTMANI

DESTAN KONUSU

8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır. Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.

Reyting şampiyonu psikoloji dizileri yeterli görülmüyor Klinik Psikolog Dr. Sevilay Sitrava, son dönemde popüler olan psikoloji dizileri hakkında “Bu diziler psikoterapistin düşünce biçimi, hastaya yaklaşımı ve ilişki kurma biçimi hakkında fikir verebilir ancak yeterli değildir” dedi.