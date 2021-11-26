Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen ve Melisa Döngel'in yer aldığı sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'dan ayrılan Birgül Ulusoy, diziye dair şaşırtan iddialarda bulundu. Katıldığı bir programda diziden ayrılık sürecine değinen oyuncu, "Belli insanlarla dirsek temasın varsa oyunculuk yapıyorsun. Bunun dışında senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.

AŞK MANTIK İNTİKAM'DAN NEDEN AYRILDI?

Katıldığı programda diziden neden ayrıldığı sorulunca "Orada birçok denge var. Kimseyi zan altında bırakmayayım" diyen Ulusoy, "Bir rol için anlaşıyorsunuz. Rol için ilerlemeler vadediliyor. Esas kız ve esas oğlanın hikâyesi ilerlerken senaristlerin kafası karışıyor ya da yapımcı 'Ona yaz, buna yazma' şeklinde müdahil olunca yan roller atıllaşıyor. Oyuncu olarak 'Benim burada ne işim var' diyorsun" ifadelerini kullandı.

"YAPIMCIYI BOĞAZ'A GÖTÜRMEDİM"

Konu ile ilgili açıklamalarına devam eden Ulusoy, "Ben yapımcıyı Boğaz'da karides yemeye davet etmediğim için, yönetmene düğününde altın kolye takmadığım için... Böyle ilişkilerin içinden geçiyor bu işler... Belli bir grubun içindeysen oyunculuk yapıyorsun. Belli insanlarla dirsek temasın varsa oyunculuk yapıyorsun. Bunun dışında senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder setlere geri dönüyor! Meme kanserine yakalanan ve uzun süredir tedavi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder, setlere geri dönüyor. Hayranlarını heyecanlandıran ünlü oyuncu, Oğlum dizisinin kadrosunda yer alacak. Dizide Pedagog Demet karakterini canlandıracak.

Destan dizisi zirvede başladı ATV ekranlarının yeni dizisi Destan ilk bölümü ile izleyicinin beğenisini topladı. Destan çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi olarak reytinglerde birinci sıraya yükseldi

Burcu Özberk'ten anlamlı hareket! Gelirini bağışlayacak Oyuncu Burcu Özberk, orman yangını nedeniyle evini kaybeden bir aileye beyaz eşya yardımında bulunacağını ve başrolünde yer aldığı dizinden kazandığı bir bölümlük ücretini ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını açıkladı.