Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye’nin sevilen yarışmacıları, O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren yarışmacılar bir de horon tepti.

EN YÜKSEK PUANI ALMAYA ÇALIŞTILAR

Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye sahnesine çıkan yarışmacılar, şarkılarını söyleyerek en yüksek puanı almaya çalıştı.

50 BİN TL’NİN SAHİBİ OLDU

Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem'in performanslarının ardından en yüksek puanı alarak birinci olan Tahsin oldu. Kazanan isim 50 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

SAHNEDE HORON ÇEKTİLER

Performanslarıyla dikkat çeken yarışmacılar, eğlenceli diyalogları ve yarışmanın sonunda horon performanslarıyla eğlenceli anlar yaşattı.

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu aileler belirledi! İşte kazanan takım Dün akşam MasterChef’te eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacıların aileleri gelerek yapılan yemekleri tadarak puan verdi. Puanlamanın sonunda kazanan takım mavi oldu.

MasterChef'e geri dönen iki yarışmacı belli oldu Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu hafta elenen isimlere ikinci bir şans daha verildi. Önceki haftalarda yarışmaya veda eden isimlerin iki aşamalı olarak yarıştığı bölümde ana kadroya tekrar dahil olan yarışmacılar Azize ve Görkem oldu.

MasterChef Türkiye’de elenen yarışmacı Azize oldu: Gözyaşlarına boğuldu Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde duygusal anlar yaşanırken, Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Araz ve Azize, yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin sonunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Azize oldu.