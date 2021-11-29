Türkiye Gazetesi

Zayıflamak için üst üste ameliyatlar geçiren ünlü şarkıcı ve program sunucusu Seren Serengil, yakalandığı 'Dumping Sendromu' yüzünden zor günler geçirmeye devam ediyor. Söylemezsem Olmaz programı sunucularından olan Serengil, canlı yayında sağlığıyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

"YAVAŞ YAVAŞ ERİYORUM"

Serengil açıklamasında "1.5 yıldır bende arızalar kaldı. Organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Doktor siroza çevirmek üzere olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştirmem gerekiyor, yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettim. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Korkuyorum" dedi.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping sendromu, hızlı mide boşalmasının neden olduğu, ishal, mide bulantısı ve yemekten sonra sersemlemiş veya yorgun hissetme gibi bir grup semptomdur. Hızlı mide boşalması, yiyeceğin midenizden on iki parmak bağırsağınıza doğru çok hızlı hareket ettiği bir durumdur.

Bu sendrom, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.

Mide ameliyatı olanlarda daha sık görülüyor: Dumping Sendromu Hızlı mide boşalması da denilen Dumping Sendromunda hastalar yemekten sonra mide bulantısı, karın krampı, şişkinlik, soğuk terleme gibi şikâyetler yaşıyor.

Dumping nedir? Obezite ameliyatı sonrası dumping sendromuna dikkat! (Dumping nasıl önlenir?) Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, obezite ve diyabet cerrahisi olarak da adlandırılan bazı bariatrik cerrahi operasyonlarından sonra midenin hızlı bir şekilde boşalmasına bağlı olarak vücutta dumping sendromu gelişebileceğini söyledi.