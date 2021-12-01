Türkiye Gazetesi

Almanya'da katıldığı 'Voice Of Germany' adlı ses yarışmasının ilk turunda Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını seslendiren Zeynep Avcı, büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ikinci turda ise Zerrin Özer'in 'Kıyamam' şarkısını söyleyen Avcı, herkesi bir daha kendisine hayran bıraktı.

Söylediği Türkçe şarkılarla Almanya'da büyük beğeni toplayan Zeynep Avcı, bu performansıyla da herkesin takdirini kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı. 1970'li yıllarda Almanya'ya göç eden Zonguldaklı ailenin üç çocuğundan biri olan Zeynep Avcı, pazar günü yerel saatle 20.15'te yayınlanacak olan çeyrek finalde yarışacak.

HEM SAHNE ALDI, HEM ÇALIŞTI

İlk şan dersini 12 yaşında alarak müzik hayatına başladığını söyleyen Avcı, dahlla sonra uzun yıar Nuri Karademirli ve Serap Saat'ten Türk Sanat Müziği eğitimi aldığını ifade etti. 22 yıldır Berlin'de sahne alırken bir yandan da 15 yıl boyunca bir şirkette yönetici olarak görev yapan Avcı, sesi ile son dönemde hem Türkiye’de hem de Almanya’da geniş bir hayran kitlesine ulaşırken, son 5 aydır da Berlin'de bir ilkokulda çalıştığını söyledi.

"ÖNCE ÇOK FAZLA CİDDİYE ALMADIM"

O Ses Almanya yarışmasına tesadüfen katıldığını dile getiren Zeynep Avcı, "Bir kız arkadaşım 10 sene önce o yarışmaya benim adıma müracaat etmiş. Bir geri dönüş olmamıştı. Onlardan bu sene başında genel bir e-mail geldi. Benim de zaten mevcut videolarım vardı Youtube'da, onları ekledim. Yaklaşık 2 hafta sonra da dönüş oldu. Açıkçası önce çok fazla ciddiye almadım. İstanbul'da vapurdaydım ve inmek üzereydim. 'Videolarınızı dinledik, hoşumuza gitti, katılmayı düşünür müsün?' dediler. Ön elemelere çağırdılar, direkt Türkçe şarkılarla başladım. O şekilde yolculuk başladı" dedi.



Genç sanatçı, Türk müziğinin Almanya'da olması gereken yerde olmadığına inandığını söyledi.

"BU KADAR İLGİ BEKLEMİYORDUK"

Türkçe şarkıları kendilerinin talep ettiğini kaydeden Avcı, "Türkiye’den bu kadar ilgi beklemiyordum. O Ses Almanya’da Türk bir kız biraz ilgi uyandırır diye düşünmüştüm ama bu kadar dev bir ilgiyi beklemiyorduk. Aynı şekilde Almanya’da da öyle. Şaşırtıcı bir şekilde Almanlardan da destek ve ilgi var” ifadelerini kullandı.

Almanya'da Türkçe şarkılarla beğeni toplamanın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getiren Avcı, "Benim bu yola başlamadan önce en fazla özen gösterdiğim kendi şarkılarımı kendi dilimde söylemek; kanıma kadar işleyen şarkılarla insanların huzuruna çıkmaktı. Özellikle Türkçe bilmeyenler için bu duyguyu uyandırmak, onlarda hissettirmek istediğim duyguyu hissettirmek inanılmaz güzel bir ödül benim için" açıklamasını yaptı.

Şartların uygun olması durumunda Türkiye'ye gitmeyi düşünebileceğini de kaydeden Zeynep Avcı, önceliğinin çocukları ve eşinin olduğunun altını çizdi. Kendilerini mutlu edebilecek her yerde yeni bir hayat kurabileceklerini belirten Avcı, bu durumun da şartlara bağlı olduğunu vurguladı.

"TÜRK İZLEYİCİLERDEN DESTEK BEKLİYORUM"

Kendisini dinleyen ve beğenen herkesin desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Zeynep Avcı, sevenlerinin pazar günü canlı yayında kendisini telefonlarla ve SMS mesajları ile desteklemelerini istedi. Bulunduğu yere kadar kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiğini belirten Avcı, "Bundan sonrası için desteğe ihtiyacım var. Bu pazar günü canlı canlı televizyonda olacağız. Bu kez elemelerimiz telefon ve mesajla olacak. Pazar günü 20.15'te yarışmayı izlesinler, beni izlesinler. Eğer hoşlarına gider ve beni desteklemek isterlerse şimdiden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KIZINA SEZEN AKSU'NUN İSMİNİ VERDİ

Ailesinin yardımları ve destekleri sayesinde müzik yaşamını sağlıklı bir şekilde yürütebildiğinin altını çizen Zeynep Avcı, aynı zamanda büyük bir Sezen Aksu hayranı. 6 yaşındaki kızına Sezen Aksu’dan etkilenerek Sezen ismini veren Avcı, "Küçüklüğümden beri eğer bir kızım olursa adını Sezen koyacağım diyordum" ifadesini kullandı.

Almanya’nın konuştuğu Türk kızı Zeynep Avcı’dan muhteşem bir yorum daha Almanya’da yayınlanan O Ses yarışmasında ilk turda söylediği ‘Yalan’ şarkısı ile tüyleri diken diken eden Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ şarkısı ile izleyenleri bir kez daha mest etti.

Türk kızı Zeynep Avcı sesiyle O Ses Almanya’ya damga vurdu! Almanya’da düzenlenen The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, yarışmadaki performansıyla tüm jüri üyelerinin beğenisini topladı. Yarışmaya damga vuran Zeynep Avcı performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.