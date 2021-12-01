Türkiye Gazetesi

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Yargı dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Daha önceden Yargı dizisinin kadrosuna Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu ve Nergis Öztürk katılmıştı. Şimdi ise kadroya iki yeni isim daha katılıyor.

KADROYA DAHİL OLDULAR

Dizide komiser Eren'in eski sevgilisi Özlem karakterini Pınar Töre, Özlem'in kızı Tuğçe rolünü ise Merve Ateş canlandırmaya başladı.

Pınar Töre

OLAYLAR İYİCE KARIŞIYOR

Yargı'nın son bölümünde eski sevgilisi Özlem'in kızının hırsızlık suçuyla büroya geldiğini öğrenen Eren, yardım etme kararı aldı. Masasında "O senin kızın" yazılı bir not bulan Eren, gizemli notun peşine düştü.