Türkiye Gazetesi

Oyuncu Oktay Kaynarca'nın, fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakteri unutulmayanlar arasına girdi.

Son dönemde gündemde Oktay Kaynarca’nın yeniden Süleyman Çakır’ı canlandıracağına dair haberin dolaşması üzerine, ünlü oyuncudan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

SÜLEYMAN ÇAKIR MEVZUSU YOK

Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz. Çünkü hakları bizim değil. Bunu yapacak olan arkadaşlar o hakkın sahibi olan arkadaşlardır. Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum. Biz başka projelerle uğraşıyoruz.”

'Hızır Çakırbeyli' rolündeki 'Süleyman Çakır

Oktay Kaynarca EDHO hakkında son noktayı koydu: Bitti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca dizinin yayından kaldırılması hakkında açıklamalarda bulundu. Kaynarca dizinin başka bir kanalla yola devam etmesi ile ilgili sorulan soruya "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" dedi.

'Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz yeniden bir araya geliyor' iddiası Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerini canlandıran Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde tekrar bir araya geleceği iddia edildi.