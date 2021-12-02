Türkiye Gazetesi

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı Masterchef Türkiye’de dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynadığı yeni bölümde yarışmacıların kavgası geceye damga vurdu.

BİR ANDA TANSİYON YÜKSELDİ

MasterChef'te Kıbrıs mutfağına ait menü hazırlayan yarışmacılar, henüz oyunun başında gerginlik yaşadı. Takım kaptanı Eren, hamur katlamada sorun yaşayan Mert ile tartıştı. İkilinin arasındaki tansiyon bir anda yükselince takım arkadaşları araya girdi.

BİRBİRLERİNE BAĞIRDILAR

Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışmada birbirine kemerle bağlanarak yemek yapmaya çalışan yarışmacılar arasında bir tartışma daha yaşandı. Verilen sürenin bitmesine yakın, kırmızı takım yarışmacılarından Dilara ile Safanur arasında tartışma çıktı. Safanur, tabağına karıştığını iddia ettiği Dilara'ya sert çıktı. Safanur, "Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun? Ben senin tabağına gelip elimi sürüyor muyum? Delirtme beni" diye bağırdı. Dilara ise bu tepki karşısında "Uzatma Safanur sürerim, git benden uzaklaş" yanıtını verdi.

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu aileler belirledi! İşte kazanan takım Dün akşam MasterChef’te eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacıların aileleri gelerek yapılan yemekleri tadarak puan verdi. Puanlamanın sonunda kazanan takım mavi oldu.

MasterChef'e geri dönen iki yarışmacı belli oldu Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu hafta elenen isimlere ikinci bir şans daha verildi. Önceki haftalarda yarışmaya veda eden isimlerin iki aşamalı olarak yarıştığı bölümde ana kadroya tekrar dahil olan yarışmacılar Azize ve Görkem oldu.

MasterChef Türkiye’de elenen yarışmacı Azize oldu: Gözyaşlarına boğuldu Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde duygusal anlar yaşanırken, Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Araz ve Azize, yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin sonunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Azize oldu.