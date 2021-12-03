Türkiye Gazetesi

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreğinde yaşanan sorun nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Snob Magazin'in özel haberine göre; Çekimleri devam eden Söz Sende adlı dizinin başrolü Petekkaya, böbrek ağrısı nedeniyle acil olarak hastaneye yatırıldı. Hastaneye yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.

AMELİYAT OLMUŞTU

Böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, dört yıl önce ameliyat olmuştu.

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