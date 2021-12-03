Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yılbaşında sahne alamayan ünlü isimler 2022'ye az bir zaman kala konser programlarını ayarladı. Ünlü isimlerin talep ettiği konser ücretleri 900 bin - 1 milyon TL olurken Sibel Can'dan rekor geldi.

2,5 MİLYON TL TEKLİF

Sibel Can'a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık'ta yeniden sahnede olacak. Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4.5 milyon TL alarak rekora imza atıyor.

Sibel Can’ın ‘ikinci el cip’ davasında istinaf mahkemesi kararı bozdu Ünlü sanatçı Sibel Can’ın Çiftkurtlar Otomobil’in sahibi Şahin Mehmet Çelik’e açtığı davada İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Davaya ilişkin dosya yeniden incelemek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

Sibel Can’ın 'Hayat' albümü plak olacak Ünlü sanatçı Sibel Can’ın merakla beklenen 'Hayat' albümü karantina döneminde yayınlandı.

Hürriyet