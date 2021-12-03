Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Metin Şentürk, Sezai Karakoç'un anısına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı açılışı dolayısıyla konser verdi. Dünya Ticaret Merkezi’ndeki alana kurulan çadırdaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şentürk'ün, sevilen parçalarını seslendirdiği konsere vatandaşlar da sanatçıya cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti. Konseri, Kayseri Büyükehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da bir süre izledi.

Metin Şentürk koronavirüse yakalandı Ünlü sanatçı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sevenlerine video çekerek duyuran Şentürk, "Pozitif bir adamın testinin negatif çıkmasını bekleyemezdik" dedi.

Metin Şentürk’ün babası son yolculuğuna uğurlandı Ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün babası Şükrü Şentürk, son yolculuğuna uğurlandı. Babasının tabutunu omuzlayan Şentürk’ün hayli üzgün olduğu görülürken, cenaze törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.