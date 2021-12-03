Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür'ün oyuncuları özel hayatlarıyla da oldukça merak ediliyor. Programın en sevilen karakterlerinden biri olan Uğur Bilgin, bu defa gündeme oyunculuğu ile değil yaşıyla geldi. Genç komedyenin 1980 doğumlu olduğu öğrenildi.

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

Güldür Güldür'de Mesut ismini kullanan ünlü oyuncu Uğur Bilgin, Aslen Rizeli'dir. Fakat, Rize'de doğmadığı öğrenilen ünlü oyuncu, Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu’na katılan Bilgin, tiyatro üzerine eğitim görmek istemiş ama ailesi izin vermediği için okulu bitince 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girmiş ve buradan da başarılı şekilde mezun olmuştur.

BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişliler adlı TV dizisinde yer alan oyuncu, aynı zamanda Sinan Çetin yönetimindeki Kağıt adlı sinema filminde de rol almıştır. Bunun yanı sıra günlük yaşantıdaki her çeşit konuyu alarak komediye çeviren Güldür Güldür adlı Show programında da yer alan Uğur Bilgin; Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Özge Borak, Aylin Kontente gibi oldukça başarılı isimlerle sahne almıştır.

Güldür Güldür Show dışında birçok projede yer alan Bilgin, daha çok Güldür Güldür'deki performansları ile tanınmaktadır. Ekibin var olduğu zamandan beri içinde yer alan ve 8 yıldır serüvenine devam eden Bilgin'in gerçek yaşı oldukça şaşırttı. Oynadığı rollerde birçok tipleme ve yaşta insanı canlandıran Bilgin, gerçek yaşı ile şaşırtmaktadır. 1980 doğumlu olan Bilgin, Güldür Güldür'de oyunculuğuna devam etmektedir.

Güldür Güldür bu defa güldürmedi... Ali Sunal'ın gözleri doldu Ekranların fenomen programı Güldür Güldür'e gelen bir seyircinin Kemal Sunal ile ilgili anasını anlatması üzerine Ali Sunal ve konuklar duygulandı. Sunal'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları belli oldu yıldız isim geri dönüyor Show TV ile aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı final yapıp yeni bir kanal arayışına geçen Güldür Güldür, yeni sezonda bomba bir ekiple ekranlara dönmeye hazırlanıyor.