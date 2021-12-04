Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışmasında bu hafta sorulan 'tıp tarihindeki en ağır insan' sorusu, gecenin en ilgi çeken soruları arasında yer aldı.

Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in ekranlara gelen son bölümünde yarışmacıya "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusu yöneltildi.

"Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusunun şıkları arasında 635, 735, 835 ve 935 yer aldı.

Sorunun doğru cevabı ise A şıkkında yer alan 635 olarak açıklandı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Harvard öğrencisi elendiği soruyla herkesi şaşırttı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan Harvard Üniversitesi’nde okuyan yarışması Yunus Enç’in elendiği soru herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan menemen sorusu: Yarışmacı adeta dondu kaldı Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu geceye damgasını vurdu. "Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna verdiği cevap sonrası elenen yarışması, menemenle ilgili yıllardır süren tartışmayı tekrardan alevlendirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’ e katılan akademisyen, ikinci soruda elendi Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve ABD’de yatırım uzmanı olarak çalışan aynı zamanda da akademisyen olan yarışmacı ikinci soruda elendi. Matematik sorusunda elenen yarışmacı bilemediği soruyla gündem oldu.