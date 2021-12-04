Türkiye Gazetesi

Aşk Mantık İntikam dizisi bomba bir transfer ile gündemde. Serüvenine yaz dizisi olarak başlayan ve yoluna devam eden dizi, bu hafta 24'üncü bölümü ile sevenleriyle buluştu. Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı diziye kritik bir takviye geldi.

ANIL ALTAN AŞK MANTIK İNTİKAM'DA

Kendisi gibi oyuncu Pelin Akil ile evli olan ve son olarak 2018 yılında Çember dizisinde rol alan oyuncu Anıl Altan, Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Alin ve Lina isimli ikiz bebekleri bulunan çift, kariyerlerine ara vermiş ve çocuklarıyla ilgilenmeyi tercih etmişti.

Pelin Akil bir süre önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle setlere döndü, şu sıralarda ise Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde başrolde yer alıyor. Anıl Altan bir süre daha beklemeyi tercih etmişti ancak bekleyiş sona erdi.

Özellikle sosyal medyada ikiz kızları ile ilgili yaptıkları paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşan ve sevilen çift, bu kararla birlikte ekranlara geri dönmüş olacak.

PELİN AKİL'DEN PAYLAŞIM

Pelin Akil, sosyal medya hesabından dün akşam yaptığı paylaşımda eşi Anıl Altan'ın senaryo okuduğu kareyi, "Baya naya senaryo çalışıyor gözümün nuru, özlemişim seni böyle görmeyi" notuyla paylaştı.

OZAN'A RAKİP OLACAK

Birsen Altuntaş’ın Instagram hesabından paylaştığı habere göre Anıl Altan, dizide İlhan Şen’in canlandırdığı Ozan karakterine rakip birini canlandıracak.

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