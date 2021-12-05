Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen programı Fulya İle Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk, dünkü yayına çıkmamasının ardından sevenlerini endişelendirmişti.

İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ünlü sunucunun neden dünkü programa katılmadığı merak edilirken, Öztürk'ün koronaya yakalandığı ve bu nedenle ekranlardan uzak kaldığı ortaya çıktı. Ünlü sunucu, 2020 yılında da koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde geçirmişti.

“CANIM YANIYOR”

Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Öztürk, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" dedi.

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