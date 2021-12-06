Türkiye Gazetesi

Kanser tedavisi sebebiyle 1 senedir Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde yer almayan Arif Güloğlu'ndan sevindirici haber geldi. Ekibin kaptanı Eser Yenenler, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde sevindirici haberi duyurdu.

“BİRKAÇ BÖLÜM SONRA ARAMIZA DÖNÜYOR”

Ekibin kaptanı Eser Yenenler, ödülü Arif Güloğlu'na hitap etti ve Güloğlu'nun iyileştiğini, birkaç bölüm sonra da aralarına yeniden katılacağını söyledi.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

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