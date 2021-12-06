Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, sahnede duygusal anlar yaşadı. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini bulurken, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu.

Müge Anlı, ödülünü usta isim Demet Akbağ'ın elinden aldı. Gözyaşlarını tutamayan Anlı, bir süre konuşmakta güçlük yaşadı.

"İÇİMDEKİ KELEBEKLERİ HAREKETE GEÇİREN..."

Anlı teşekkür konuşmasında "İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum. "

Müge Anlı'nın yayınları delil sayıldı Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı delil ve çelişkili ifadelerle eşi M.Ş. tarafından öldürüldüğü ortaya konulan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'in dün görülen duruşmasında, karar çıktı. M.Ş. cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'da bir günde kayıp 6 çocuk bulundu Müge Anlı’da bir gün içerisinde üç ayrı şehirde 6 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.