Türkiye Gazetesi

Yeni yılı karşılarken ünlülerin yılbaşı mesaisi başlıyor. 2022’yi ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler ise kesenin ağzını açmak zorunda kalacak. Yeni yılda Özcan Deniz Kıbrıs’ta 1 milyon liraya sahneye çıkacak. Üç günlük konaklamalı programda iki kişi 20 bin liraya yakın ödeme yapacak. Sakarya’da sevenleriyle buluşacak Yıldız Tilbe 900 bin liraya sahneye çıkacak. Hadise’de aynı ücretten şarkılarını seslendirecek. Mustafa Ceceli 300 bin lira, Ebru Yaşar 300 bin lira, Serdar Ortaç 350 bin lira, Şevval Sam 350 bin lira, İrem Derici 350 bin lira, Ziynet Sali 400 bin lira, Volkan Konak 700 bin liraya sahneye çıkacak. Ayrıca Ankara’da sevenleriyle buluşacak Hakan Altun 750 bin lira, yine Kıbrıs’ta Ebru Gündeş 900 bin lira ve Aşkın Nur Yengi 400 bin lira ücret alacak.

Baraj zirvesinde arp konseri Arp sanatçısı Çağatay Akyol, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en uzun barajı olan Artvin’deki Yusufeli’nin zirvesinde ve tünellerinde arpın kristalize sesini, barajın akustiği ve suyun tınısı ile buluşturdu.

Yılbaşı için Sibel Can'a rekor teklif Yılbaşı yaklaşırken ünlü isimlerin sahne alacakları mekanlar ve talep ettikleri ücretlerde ortaya çıkmaya başladı. Sibel Can'a yılbaşı galasında sahne alması için 2,5 milyon TL teklif edildiği iddia edildi.