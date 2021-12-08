Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye, bu akşam 130’uncu bölümüyle ekranlara gelecek. Dokunulmazlık için kıyasıya mücadele edecek olan iki takım, birbirlerini görmeden yemek yapmaya çalışacak.

“BU MAFYA AYAKLARINI BIRAK”

Mavi takımda yer alan Görkem ve Sergen tartışma yaşıyor. Görkem'in kendisine "Karıştırıyorum kardeşim" diye tepki göstermesine sinirlenen Sergen, "Bu mafya ayaklarını bırak" diyerek karşılık veriyor. Daha sonra ise Tahsin'in bağırmasına sinirlenen Sergen, "Ne bağırıyorsun? Her şeyi eksik almışsın" diyerek tepki gösteriyor.

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacılar birbirine girdi MasterChef Türkiye’nin dük akşamki yeni bölümünde dokunulmazlık oyununda yarışmacılar birbirine girdi. Kırmızı takımda önce Mert ve Eren sonra da Safanur ile Dilara arasında tartışma yaşandı. Gergin geçen dokunulmazlık oyunun sonunda ise ise Dilara'nın tabağına müdahale ettiğini gören Safanur, "Elini süremezsin, delirtme beni" diye bağırdı.

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu aileler belirledi! İşte kazanan takım Dün akşam MasterChef’te eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacıların aileleri gelerek yapılan yemekleri tadarak puan verdi. Puanlamanın sonunda kazanan takım mavi oldu.

MasterChef'e geri dönen iki yarışmacı belli oldu Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu hafta elenen isimlere ikinci bir şans daha verildi. Önceki haftalarda yarışmaya veda eden isimlerin iki aşamalı olarak yarıştığı bölümde ana kadroya tekrar dahil olan yarışmacılar Azize ve Görkem oldu.