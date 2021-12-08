Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar Galatasaray’da ve Milli Takım'da oynayan spor yorumcusu Hakan Ünsal’ın, dün akşam saatlerinde Başakşehir’de kendi kullandığı otomobille kaza yaptı. Fenertepe yönündeki bir kavşakta meydana gelen olayda, Ünsal kullandığı aracı ile aniden önüne çıkan köpeğe çarptı.

ÜNSAL KAZA SONRASI BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Çarpmanın şiddetiyle spor otomobil yolda savrulurken Ünsal, kaza sonrası büyük şok yaşadı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan eski futbolcunun kullandığı otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hakan Ünsal ölüm haberi ile yıkıldı Spor yorumcusu Hakan Ünsal'ın ablasının eşi, kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

Hakan Ünsal’ın acı günü A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan’ın Ünsal’ın annesi Nesibe Ünsal vefat etti.

Hakan Ünsal: Mesut dik duruşuyla alkış aldı Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve eski milli futbolcu Hakan Ünsal, Mesut Özil'le ilgili konuştu. Ünsal, Mesut'un dik duruşunu tebrik ederek, "Artık Almanya'daki Türk futbolcular da bu doğrultuda kararlar verecektir" dedi.