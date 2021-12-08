Türkiye Gazetesi

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' isimli dizide canlandırdığı ‘Ali Kaptan’ rolüyle şöhreti yakalayan oyuncu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz hafta böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

SON DURUMUNU AKTARDI

50 yaşındaki Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Ardından taburcu olan yakışıklı oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Erkan Petekkaya, “Böbreklerimde sorun vardı, yaklaşık olarak 3-4 gün hastanede tedavi gördüm" diyerek yaşadığı sağlık sorununu anlattı.

"OPERASYONU ŞİMDİLİK ERTELEDİM"

Eşi Didem Petekkaya ile mutlu bir evliliği olan oyuncu, sözlerine; "Küçük bir operasyon geçirmem gerekiyor. Fakat dizi çekimleri yoğun. O yüzden bu operasyonu şimdilik erteledim" diye devam etti.

Daha önce 'Paramparça', 'Kırmızı Oda', 'Dila Hanım', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' gibi projelerde rol alan Petekkaya, operasyon geçireceğini, "İlerleyen zamanlarda böbreğime stent takılması gerekiyor. Bu yüzden ameliyat masasına yatacağım” şeklinde duyurdu.

DÖRT YIL ÖNCE DE TAŞ DÜŞÜRMÜŞTÜ

2003 yılında nikah masasına oturduğu Didem Petekkaya ile evliliğinden Cem Cano adında bir oğlu olan Erkan Petekkaya, dört yıl önce de böbrek taşı nedeniyle operasyon geçirmişti.

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