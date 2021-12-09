Türkiye Gazetesi

YouTube üzerinden yayın hayatına başlayan Konuşanlar programı, kitlelerce sevilmesi dolayısıyla Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen dijital platformuna taşınmıştı. Programa yönelik yapılan “Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglar" uyarısı sonrası, herhangi bir tedbirin alınmadığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

"TÜRK AİLE YAPISINA UYGUN OLMAYAN DİYALOGLAR"

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından ‘Konuşanlar’ programı hakkında açıklama yaptı. Şahin, “Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

"Üç Kuruş" dizisi RTÜK'e şikayet edildi: Yayından kaldırın "Üç Kuruş" dizisi, Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle RTÜK'e şikayet edildi.

RTÜK'ten yapımcılara çağrı: Aile dostu yayınlar yapın Toplumun millî ve manevi değerlerini koruyan yapımların çoğaltılmasını isteyen RTÜK, gündüz kuşağında aile içi mahremiyeti yıkan, aile kurumunu itibarsızlaştıran ve toplumsal değerleri erozyona uğratan yapımlara yer verilmemesi gerektiğini bildirdi.

RTÜK şifresiz kanalda yayınlanacak spor ve kültür olayları açıkladı RTÜK şifresiz açık kanallarda yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini güncelledi. RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 karşılaşma şifresiz kanallarda yayınlanacak.