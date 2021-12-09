Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Mayıs ayında rutin kontroller için gittiği hastanede aort damarının tıkalı olduğunu öğrenen Süleyman Yağcı, apar topar ameliyata alınmıştı. Kritik bir ameliyat geçiren ünlü oyuncu, yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı.

“SENİ ZEHİRLER HAYATINI BİTİRİR”

Yıllarca sağlık sektöründe çalıştığı için düzenli olan kontrollere gittiğini anlatan oyuncu, bir arkadaşından yediği dost kazığından sonra kalp rahatsızlığı geçirdiğini söyledi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan sevilen oyuncu, şunları söyledi:” İnsanı tanımak ölümle eş değerdir. Bir arkadaş, bir dost sana Allah'tan sonra bir nefes olur. Bir arkadaş dost vardır ki seni zehirler, hayatını bitirir.”

“GÜVENDİĞİN İNSAN SENİ HANÇERLE ACITIR”

20 yıllık dostundan hiç beklemediği bir darbe aldığını belirten Yağcı, “ Bir arkadaşıma sen de kötü çıkarsa ben Bakırköy'e tedaviye giderim dedim ve o da kötü çıktı. İnsan tanımak çok zor. 20 yıllık bir dostumdu. Benim yüreğimi aldı götürdü. Ben çok duygusal bir insanım. Güvendiğin insan seni hançerlerse acıtır. Tedavisi yok yani. Bunu yaşarken kalp rahatsızlığı geçirdim. Bir kalleşliği gördüm diyelim." dedi.

Sağlık çalışanlarını eleştirmişti! Tepki çeken Hakan Ural özür diledi Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören ünlü sunucu Hakan Ural, sağlıkçılara yaptığı eleştirilerle sert tepki almıştı. Sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında sağlıkçıların hastalara ilgi göstermediği için eleştiren Ural, sosyal medyadan ağır eleştirel almıştı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi. Söylediklerinin çarpıtıldığını söyleyen Ural, "Bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim" dedi.

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