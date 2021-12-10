Türkiye Gazetesi

Ekranların fenomen dizisi haline gelen ve 4. sezonuysa evlerimize konuk olmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da yeni oyuncu heyecanı yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş'ı katan diziye bomba bir transferin daha yapulacağı duyuldu.

ALTAN GÖRDÜM KADROYA DAHİL OLACAK

Murat Ünalmış'ın vedasından sonra diziye İbrahim Çelikkol dahil oldu. Ancak Züleyha'nın Yılmaz ve Demir'in ardından bir kez daha aşk yaşaması izleyicilerin tepkisini çekti. Reytinglerde geriye düşen dizi ayrılık haberleriyle de sık sık gündeme gelmeye başladı.

Bir Zamanlar Çukurova bu kez yeni bir oyuncu haberiyle gündemde. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Murat Saraçoğlu'nun yönettiği dizinin kadrosuna usta oyuncu Altan Gördüm katılıyor. Oyuncunun canlandıracağı karakter henüz bilinmiyor.

Ana kadrosu neredeyse tamamen değişen dizide yeni ayrılıklar yaşanacağı konuşuluyor.

Altan Gördüm ve Vahide Perçin.

Bununla birlikte usta oyuncu Altan Gördüm'ün, geçtiğimiz sezonlarda dizide Hünkar Yaman karakteriyle yer alan Vahide Perçin'in de eski eşi olduğu biliniyor.