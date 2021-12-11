Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yarışmaya katılan Canan Ayaz'ın elendiği soru ise herkesi şaşkına çevirdi.

TRAFİK SORUSUNDA ELENDİ

Yarışmaya katılan Canan Ayaz, sosyal medyada hemcinslerine özel trafik eğitimi verdiğini ve trafik kurallarıyla ilgili ders verdiğini dile getirdi. Sorulara doğru cevaplar veren yarışmacı, trafikle ilgili soru karşısında zorlandı. "Çevresi kırmızı şeritle kaplı, içi boş beyaz bir ters üçgen" şeklindeki trafik işaretinin anlamı ne?" sorusuna "Dur" yanıtını veren yarışmacı, doğru cevabın "Yol ver" olduğunu görünce ne yapacağını bilemedi.

“SANIRIM CAPS OLDUNUZ CANAN HANIM”

Trafik dersi veren yarışmacının yanlış cevap verdiğini gören Kenan İmirzalıoğlu ise "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım" dedi. Yarışmacı ise "Ama bu soruda olmazdı" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Harvard öğrencisi elendiği soruyla herkesi şaşırttı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan Harvard Üniversitesi’nde okuyan yarışması Yunus Enç’in elendiği soru herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan menemen sorusu: Yarışmacı adeta dondu kaldı Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu geceye damgasını vurdu. "Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna verdiği cevap sonrası elenen yarışması, menemenle ilgili yıllardır süren tartışmayı tekrardan alevlendirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’ e katılan akademisyen, ikinci soruda elendi Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve ABD’de yatırım uzmanı olarak çalışan aynı zamanda da akademisyen olan yarışmacı ikinci soruda elendi. Matematik sorusunda elenen yarışmacı bilemediği soruyla gündem oldu.