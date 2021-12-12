Türkiye Gazetesi

Yasak Elma dizinde rol alan Eda Ece, sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Ece, paylaşımında yeni bir yarışma programına başladığını duyurdu.

YENİ BİR PROGRAMA BAŞLIYOR

Eda Ece sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Ece, yeni bir programa başladığını şu sözlerle duyurdu: "Evet nereden başlasam! Pandemi daha olmadan önce Meltem hanımcım bana tüm dünyada olan şahane bir yarışma teklif etmişti. Sonra dünya durdu derken, bir sürü zaman ve olaydan sonra işte buradayız başladık!!!!!! Benim için de hayatımda bir ilk. Yeni yarışmamız yakında başlıyor! Detaylar daha sonra. Bu kadarını bile paylaşmayacaktım ama dayanamadım. Beklemede kalın! Çok heyecanlıyım!!!!! Not: Renkli eyeliner bizim işimiz! Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim, şimdi birbir yapacağız sırf sizin için!"

TARSİM çalışanları, ‘Biz Bize Toplantısı'nda bir araya geldi TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ile TARSİM çalışanları, 3-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ‘Biz Bize Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda, 2020 ve 2021 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra hedef ve beklentilere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bebeğini diri diri gömmeye çalışan anneni cezası bellli oldu Adıyaman’da geçiğimiz aylarda diri diri mezara gömülen ve lise öğrencilerinin durumu farketmesi ile kurtarılan bebeğin anne ve anneannesi için istenen ceza belli oldu.

Sağlık çalışanlarını eleştirmişti! Tepki çeken Hakan Ural özür diledi Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören ünlü sunucu Hakan Ural, sağlıkçılara yaptığı eleştirilerle sert tepki almıştı. Sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında sağlıkçıların hastalara ilgi göstermediği için eleştiren Ural, sosyal medyadan ağır eleştirel almıştı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi. Söylediklerinin çarpıtıldığını söyleyen Ural, "Bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim" dedi.