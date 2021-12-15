Türkiye Gazetesi

Yıllardır ekranlara gelen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ilginç sorular dikkat çekmeye devam ediyor. Sorulan bazı sorular sosyal medyada gündem olurken, soruların nasıl ve kimler tarafından hazırlandığı ise merak konusu oldu.

SIR GİBİ SAKLANIYOR

Yarışmada sorulan soruları üreten ekibin kim olduğu sır gibi saklanıyor. Ekipte yer alan kişilerin kimlikleri ise büyük bir dikkatle gizleniyor.

KOD SİSTEMİ KULLANILIYOR

Oluşturulan soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirilerini tanımaması için kod sistemi kullanılıyor. Soru hazırlayan editörler kod sistemiyle birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini asla görmüyorlar.

KOZMİK ODA CİDDİYETİYLE KORUNUYOR

Kod sistemiyle soruları hazır hale getiren editörler, birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini görmeden, soruları yayına hazır hale getiriyorlar. Sorular ise adeta bir kozmik oda ciddiyetiyle korunuyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı trafik sorusunda elendi Ekranların sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle seyircilerle buluştu. İlginç anlar yaşanan yeni bölümde ehliyet dersleri veren Canan Ayaz, Kenan İmirzalıoğlu’nun sorduğu trafik ile ilgili soruda elendi. Seyircilerin şaşkınlıkla karşıladığı olayda İmirzalıoğlu, "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Harvard öğrencisi elendiği soruyla herkesi şaşırttı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan Harvard Üniversitesi’nde okuyan yarışması Yunus Enç’in elendiği soru herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan menemen sorusu: Yarışmacı adeta dondu kaldı Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu geceye damgasını vurdu. "Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna verdiği cevap sonrası elenen yarışması, menemenle ilgili yıllardır süren tartışmayı tekrardan alevlendirdi.