Türkiye Gazetesi

BluTV’de yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyuncunun son halini Çağan Atakan Arslan paylaştı.

BERABER FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Yarışma için sıkı çalışmalara devam eden Çağan Atakan Arslan, Instagram hesabından Çağatay Ulusoy ile spor salonunda çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı.

İBRAHİM BÜYÜKAK’A BENZETİLDİ

Fotoğrafta en dikkat çeken detay ise Ulusoy'un aldığı kilolar oldu. Başarılı oyuncunun son halini görenler ise meslektaşı İbrahim Büyükak'a benzetti.

İbrahim Büyükak

İşte gelen bazı yorumlar;

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Burak Elmas'tan yeni hamle: Olağanüstü itiraz! İrfan Can’a verilen iki maçlık ceza sonrası harekete geçen Elmas, ‘olağanüstü basın toplantısında’ MHK’nın hakem atamaları ve PFDK’nın cezalarını değerlendirecek.