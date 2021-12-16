Türkiye Gazetesi

92. Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Film' dahil olmak üzere tam 4 dalda Oscar kazanan ve 2019 yılına adeta damga vuran Parasite (Parazit) filminin başrol oyuncularından olan aktris Park So-dam'a tiroit kanseri teşhisi konduğu açıklandı.

30 yaşındaki başarılı oyuncunun yaptırdığı check-up sonrasında tiroid kanseri olduğunu öğrendiği ve tedavisinine hemen başlandığı belirtildi. Söz konusu hastalığın en yaygın formu olan 'papiller tiroit kanseri teşhisi' konulan oyuncu, planlarını değiştirmek zorunda kaldı.



Parazit, Oscar tarihinde ilk kez 'İngilizce olmayan bir yapım' olarak 'En İyi Film' ödülünü kazanan film oldu.

AMELİYATA ALINDI

Kanser teşhisi konmadan önce yeni filmi 'Special Delivery'nin tanıtım çalışmaları için hazırlanan Park’ın ameliyata alındığı belirtilirken, yeni filminin tanıtımlarında yer alması beklenmiyor.

Sanatçının menajerlik ajansından yapılan açıklamada ise, "Oyuncu So-dam, gelecekte hepinizi sağlıklı biçimde görebilmek için tedavisine yoğunlaşacak. ArtistCompany de aktörün sağlığına kavuşması için elinden gelenin en iyisini yapacak" ifadelerine yer verildi.

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