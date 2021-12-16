Türkiye Gazetesi

Geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül’ün kazada hayatını kaybeden erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı. Tedavisi nedeniyle cenazeye katılamayan Gülçin Ergül hastaneden taburcu edildi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu belirlendi.



Tedavisi nedeniyle cenazeye katılamayan Gülçin Ergül hastaneden taburcu edildi.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK

Doktorlar tarafından da muayene edilen Gülçin Ergül, taburcu işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Önce İzmir'deki evine gidecek olan Ergül'ün tedavisine de yine İzmir'de devam edeceği belirtildi.

Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı Balıkesir'de tır ile çarpışan otomobilde bulunan şarkıcı Gülçin Ergül’ün yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede tedavi gören Gülçin Ergül ise cenazeye katılamadı.

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım! Balıkesir’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergün yaralanırken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. Trafik kazasının ardından şarkıcıdan ilk paylaşım geldi. Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak "Sen benim meleğimsin" notunu yazdı. Gülçin Ergün’ün paylaşımı üzerine birçok ünlü isimden destek mesajları geldi.