Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin, 2009 yılında Evren Yazgan ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin kızları 2019 yılında dünyaya geldi. Sezin Erbil, iki yaşına basan kızı için doğum günü partisi düzenlemeyi ihmal etmedi.

Mehmet Ali Erbil, Sezin Erbil, Elisa

Torun sevgisiyle bilinen Mehmet Ali Erbil de partiye katıldı ve çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Sezin Erbil de doğum gününden kareler paylaşarak altına “ Seni seviyorum her şeyim. Allah’ım sağlıklı, mutlu bir hayat nasip etsin” yazdı.

Mehmet Ali Erbil hayranı tarafından saldırıya uğradı! Sandalye ile vurmaya çalıştı Balık restoranında yemek yiyen Mehmet Ali Erbil’e korkunç saldırı. Erbil, restoranda bulunan bir ABD vatandaşı tarafından sözlü saldırıya uğradı. İlk başta Erbil’i çok sevdiğini ve fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen vatandaş, alkolün dozunu kaçırınca Erbil’e küfürler ederek sandalyeyle saldırdı.

Mehmet Ali Erbil zor günleri geride bıraktı Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırdıktan sonra aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve “kaçış sendromu” hastalığı nüksettiği için büyük sıkıntılar yaşayan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra ilk kez dışarıya çıktı.