Türkiye Gazetesi

Bir süredir Dumping sendromu ile mücadele eden Seren Serengil ameliyat oldu. Mide küçültme ameliyatı sonrası zor günler geçiren Serengil, 43 kiloya kadar düştü. Serumla beslenen ünlü sunucunun organları iflas etme noktasına kadar geldi.

Ameliyata alınan Seren Serengil'in hastaneden ilk fotoğrafı...

Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil’in sağlık sorunları devam ediyor. Serengil, bu sabah sağlığına kavuşmak için ameliyata alındı. Ünlü sunucunun sevgilisi ameliyat öncesi bu kareyi paylaşarak altına “Dualarınız bizimle olsun, iyi olacaksın” hayatım yazdı.

Seren Serengil açıkladı: Cuma ameliyat olacağım, vücudum kaldıramayabilirmiş Ünlü isim Seren Serengil zayıflamak için ameliyat olmuş, kilo vermesini durduramayarak Dumping Sendromu'na yakalanmıştı. Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını açıkladı. 'Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş' diyen Seren Serengil sevenlerinden dua istedi.

Seren Serengil'den kötü haber! Organları iflas etmek üzere | Dumping sendromu (zayıflama hastalığı) nedir? Ünlü müzisyen ve sunucu Seren Serengil'in sağlık durumunun kötüye gittiği ve organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.