Türkiye Gazetesi

Ece Ronay tarafından cinsel taciz ile Mehmet Ali Erbil bugün ifade vermek için adliyeye geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

Erbil, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

‘ŞÜPHELİ’ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde klipinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesini avukatı aracılığıyla savcılığa sunan Ronay, Erbil’in kendisine tacizde bulunduğunu ve hakaret ettiğini iddia etmişti. Erbil, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi. Adliyeye gelirken yürümekte zorluk çektiği görülen Erbil, tekerlekli sandalye ile savcılığa çıkarıldı. Yaklaşık yarım saat ifade veren Erbil sonrasında, savcılıktan çıktı. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak, ‘iyi bayramlar’ diyen Erbil, sonrasında adliyeden ayrıldı.

Mehmet Ali Erbil hayranı tarafından saldırıya uğradı! Sandalye ile vurmaya çalıştı Balık restoranında yemek yiyen Mehmet Ali Erbil’e korkunç saldırı. Erbil, restoranda bulunan bir ABD vatandaşı tarafından sözlü saldırıya uğradı. İlk başta Erbil’i çok sevdiğini ve fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen vatandaş, alkolün dozunu kaçırınca Erbil’e küfürler ederek sandalyeyle saldırdı.

Mehmet Ali Erbil zor günleri geride bıraktı Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırdıktan sonra aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve “kaçış sendromu” hastalığı nüksettiği için büyük sıkıntılar yaşayan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra ilk kez dışarıya çıktı.