Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde görme engelli yarışmacı Şafak Bey, sorulara peş peşe doğru cevaplar vererek 100 bin TL değerinde soruya ulaşmayı başardı. Uluslararası Matematik Olimpiyatları ile ilgili soruda takılan yarışmacı, 100 bin TL’lik soruda çekilme kararı aldı.

Soruları başarılı bir şekilde yanıtlayan Şafak Bey, “1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir?” sorusunda çekilme kararı alarak yarışmaya veda etti. Sorunun doğru cevabı Kuzey Kore olacaktı.

100 bin TL’lik soruya doğru cevabı veremeyen Şafak Bey, soruyu gördükten sonra yarışmadan çekilme kararı aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan doğuştan %90 görme engelli olan Şafak Bey, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Keman Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış, ayrıca Amerika'da terapi eğitimi de almış. Şu anda müzisyen, özel gereksinimli çocuklara yönelik müzik eğitimcisi ve terapist olan Şafak Bey’in aynı zamanda özel gereksinimli çocuklar için müziğin etkisini ele alan yayınlanmış bir kitabi da bulunuyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de soruların nasıl hazırlandığı ortaya çıktı! Ekranların sevilen programı “Kim Milyoner Olmak İster?” sorularını kimin hazırladığı her zaman merak konusu oldu. İzleyicilerin pür dikkat izlediği programda, soruların nasıl hazırlandığı ve kimler tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. Yarışmada sorulan soruların bir ekip tarafından hazırlandığı ve ekibin içinde yer alan kişilerinde birbirilerini tanımaması için kod sistemi kullandıkları belirtildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı trafik sorusunda elendi Ekranların sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle seyircilerle buluştu. İlginç anlar yaşanan yeni bölümde ehliyet dersleri veren Canan Ayaz, Kenan İmirzalıoğlu’nun sorduğu trafik ile ilgili soruda elendi. Seyircilerin şaşkınlıkla karşıladığı olayda İmirzalıoğlu, "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.