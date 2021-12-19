Türkiye Gazetesi

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle sosyal medyada fenomen olan Nusret Gökçe, 2 yıl aradan sonra annesi Fatma Gökçe ile kavuştu. Oğlunu gören annenin ilk yorumu ise “Çok zayıflamışsın annem” oldu. Sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunan Gökçe’ye tepkiler ise üst üste geldi.

2 YIL ARADAN SONRA ANNESİNE KAVUŞTU

Annesi ile olan anlarını paylaşan Nusret, sözlerinin devamında annesini 2 yıl aradan sonra gördüğünü söyledi. Oğlunu yıllar sonra gören anne Fatma Gökçe duygusal anlar yaşadı. Anne Gökçe "Çok zayıflamışsın annem. Ayağına taş değmesin oğul" dedi.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Nusret annesini 2 yıl boyunca görmediğini söyleyince takipçilerinden de tepki gördü. Nusret'in takipçileri "İhmal etme anneni", "İmkanın varken neden 2 yıl?" yorumlarıyla ünlü kasabı eleştiri yağmuruna tuttu. Annesinin oturduğu eve ve Nusret'in ailesinin yanında gözlükle oturması da hoş karşılanmadı.

İşte gelen bazı yorumlar;

İki yıl sonra annesine kavuştu.

Nusret Gökçe’nin son paylaşımı da olay oldu Her çektiği video ile tepkilerin hedefi haline gelen, saltbae hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe yine eleştiri yağmuruna tutuldu.

‘Sosyete Kasabı’ Nusret Gökçe’ye soruşturma Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada üne kavuşan Nusret Gökçe'nin bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı bir video başına iş açtı.

Nusret Gökçe’nin paylaşımına tepki yağdı Nusret Gökçe’nin paylaşımına tepki geldi. Gökçe’ye “Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç, yiyen var yiyemeyen var" şeklinde yorumlar yağdı.