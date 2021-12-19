Türkiye Gazetesi

Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Kanada’ya konser vermek için giden Kanda Sayaka, kaldığı 22 katlı otelin 14’ncü katında bulunan odasının balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti. Sevenleri ise acı haberle yıkıldı.

CİNAYET OLABİLİR

Emniyet birimlerinin olayda intihar ya da cinayet şüphesini araştırdığı aktarıldı. Şarkıcının yapımcı firması, önceki gün provaya çıkan Kanda'nın, hastalandığını söyleyerek konserini iptal ettiğini duyurmuştu.

POPÜLERLİĞİ ARTMIŞTI

Kanda, Disney animasyonu "Frozen"ın Japonya versiyonunda Anna karakterini seslendirmesi sonrası ülke çapındaki popülerliğini artırmıştı. Oyunculuk da yapan Kanda, aktör Kanda Masaki ve şarkıcı Matsuda Seiko'nun kızıydı.

2 yıl sonra annesine kavuşan Nusret’e tepkiler üst üste geldi! Dünyanın en ünlü kasabı olan Nusret Gökçe, iki yıl aradan sonra ilk defa annesini ziyaret etti. Annesiyle duygusal anlar yaşayan Gökçe, annesiyle doya doya hasret giderdi. Sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunan Nusret’e tepkiler ise üst üste geldi. Yapılan yorumlarda çoğu kişi, “O kadar paranın içinde anneni oturttuğun eve bak” yorumunu yaptı.

Nusret yeni mekanı için açtığı iş ilanıyla gündemde: Verdiği ücret ise dikkat çekti Londra’nın göbeğinde açtığı restoranıyla İngiliz basınının gündemine oturan sosyetik kasap Nusret Gökçe, verdiği şef ilanıyla yine gündemde. Nusret, verdiği ilanda işe alacağı şef için saatte 12 sterlin yani 150 TL vereceğini belirtti. Aynı zamanda bahşişlerden de para kazanabileceğini açıkladı.

Ailecek yemek 15 bin TL! Nusret yine İngiliz basınının gündeminde Son olarak Londra’da restoran açan ve pahalı fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Nusret, 15 bin TL’lik hesapla yine gündeme geldi. Daha önce 3 burgerin 3.600 TL ve bir bifteğin 7.500 TL olmasıyla tepki çeken Nusret, bu seferde ailecek yenen yemek için ödenen 15 bin TL’lik hesapla gündeme geldi.