Türkiye Gazetesi

Soner Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jürlik yaptığı Masterchef Türkiye, 19 Aralık’ta eleme bölümüyle ekranlardaydı. Haftanın eleme adayları Mert, Araz ve Eren yarışmaya devam edebilmek için iki ayrı turda yarıştı. Şeflerin oylaması sonucu ise en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye’ye veda etti.

Masterchef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmaz oyununu mavi takım kaybetmişti. İlk eleme adayı ise Mert oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ise yine mavi takım kaybetti. İkinci eleme adayı olarak ise Araz seçildi. Haftanın son dokunulmazlık oyunu ise kırmızı takım kaybederken potaya giren isim ise Eren oldu.



EREN İLK TURUN BİRİNCİSİ OLDU



Masterchef eleme geçesinde bu hafta eleme turuna kalan Mert, Aran ve Eren kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın ilk etabında ana ürün ‘kakule’ seçildi. Yarışmacılar bu ürün ile yeteneklerini sergiledi. İlk turun sonunda tadım yapıldı ve performansa göre yarışmacılara puan verdi. Tadımın ardından jüri oylaması ile Araz ve Mert 17 puanla berabere kalırken Eren ise ilk turun birincisi seçildi.

YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Eleme turunun ikinci etabında ise yarışmacılardan Danilo Zanna’nın imza yemeği olan ‘Tournedos Rossini’ yapmaları istendi. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yemekleri puanladı. Buna göre Mert 35 puan, Eren 45 puan, Araz ise 33 puan aldı. Zorlu gecenin sonunda en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Araz oldu.

19 Aralık'ta yapılan eleme gecesinin sonunda en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Araz oldu.

“MUTFAĞI BIRAKMAYACAĞIM”



Araz elendiğini öğrendikten sonra veda konuşmasında şu açıklamayı yaptı: “Burada çok güzel bir serüven yaşadım. Gururlu bir noktadayım, güzel bir yere kadar getirebildim bence. Basit hataları herkes her zaman yapabilir. Elimden geleni yaptım. Mutfağı da bırakmayacağım. Önlüğü çıkarıp teslim ettim. Birçok şefin arasından sekizinci olarak veda ediyorum. Diğer insanlara örnek olsun hiçbir zaman tutkularını baskılamasınlar.”

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