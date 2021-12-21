Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından dolar sert bir düşüş yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, düşen döviz kuruyla ilgili paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Twitter hesabından art arda paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, “Bir uyanıyoruz dolar 5 lira” dedi. Kurdaki düşüşün ardından marketteki fiyatlarda da indirim bekleyen Akalın, “Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklıma” ifadelerini kullandı.
Demet Akalın’dan Çılgın Sedat’a tam destek:’ Haciz borcunu ben ödeyeceğim’
Demet Akalın ve Alişan, evi yanan ve sonrasında borçlularınca icra gönderilen Çılgın Sedat'a yardım elini uzattı. Akalın, Star TV ekranlarında sunuculuğunu yaptığı programda sanatçının tüm icra borcunu üstlendiğini duyurdu.
Demet Akalın'ın Alişan'ın oğlunun bakıcısına aldığı hediye dudak uçuklattı Alişan'ın bir yaşına giren oğlunun doğum günü partisine giden Demet Akalın, şarkıcıya 10'u bir yerde bebeğin bakıcısına ise tektaş yüzük hediye etti.