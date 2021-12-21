Türkiye Gazetesi

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen oyuncu Burak Özçivit’in yargılanmasına başlandı.



AVUKATIYLA GELDİ

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toper katıldı. Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. ile avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonuna almadı. Duruşmaya, sanık Özçivit'in savunmasıyla devam edildiği öğrenildi.



Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toper katıldı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit’in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit'in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

NE OLMUŞTU?

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit hakkında kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini öne süren set çalışanları, suç duyurusunda bulunmuştu.



Soruşturma kapsamında daha önce ifadesi alınan Özçivit, "Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir" şeklinde kendini savunmuştu.



Özçivit’in avukatı Serkan Toper ise çıkan haberlerin ardından açıklama yaparak, söz konusu olayın kurgu olduğunu ve 'şikayette bulunanların para istediğini' söylemişti.

Hapis cezasıyla gündeme gelen Burak Özçivit’ten ilk açıklama geldi Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'ın çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıldan 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açılmıştı. Yaşanan olayın basında gündem olmasının ardından Özçivit'in avukatından açıklama geldi. Yakışıklı oyuncunun avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Kurgu iddialar sonucu astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir" denildi.

Burak Özçivit'e şok! 4 yıl 1 ay hapsi isteniyor Oyuncu Burak Özçivit'e, başrol oynadığı ‘Kuruluş Osman’ dizisinde set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.