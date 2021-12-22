Türkiye Gazetesi

Önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Derya Uluğ, yoğun bakıma alındı. Uluğ’nun kadınsal bir rahatsızlıktan dolayı rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

HaberTürk’te yer alan habere göre; önceki gece kadınsal bir rahatsızlıktan dolayı evinde fenalaşan Derya Uluğ, apar topar hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddileşen ünlü şarkıcı, yoğun bakıma alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan Derya Uluğ’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Evinde dinlenen başarılı şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi.

Burak Özçivit, set çalışanlarına hakaretten hakim karşısına çıktı Burak Özçivit, başrolünde rol aldığı ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimlerinde set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Hapis cezasıyla gündeme gelen Burak Özçivit’ten ilk açıklama geldi Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'ın çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıldan 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açılmıştı. Yaşanan olayın basında gündem olmasının ardından Özçivit'in avukatından açıklama geldi. Yakışıklı oyuncunun avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Kurgu iddialar sonucu astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir" denildi.

Burak Özçivit'e şok! 4 yıl 1 ay hapsi isteniyor Oyuncu Burak Özçivit'e, başrol oynadığı ‘Kuruluş Osman’ dizisinde set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.