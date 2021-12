Türkiye Gazetesi

Usta Sanatçı Sezai Aydın, diyabet ve kalp yetmezliği nedeniyle 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde usta oyuncu için sevenlerinin katılımıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Aydın'ın cenazesi alkışlar eşliğinde cenaze aracına koyuldu.

Rocky', 'Fred Çakmaktaş' ve 'John Rambo' gibi kült karakterlere sesini veren ve 69 yaşında hayatını kaybeden Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde sevenleri eşliğinde tören düzenlendi. Düzenlenen törende Sezai Aydın'a ait birçok videonun gösterimi yapıldı. Birçok tiyatro oyuncusu ve ünlü isim Sezai Aydın için konuşma yaptı. Sezai Aydın'ın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere alkışlar eşliğinde Üsküdar Şakirin Camii'ne götürüldü.

“ONUNLA SAHNEDE GEÇİRDİĞİM ZAMANLARI ÖZLEYECEĞİM”

Konuşmakta güçlük çeken, Usta sanatçı Sezai Aydın’ın oğlu Arda Aydın, “Babam ve iş arkadaşım. Gölgesinden kaçmaya çalıştıkça daha çok gölgesinde kaldım. Bir evladın ayakları üzerinde nasıl durması gerektiğini öğreten biriydi. Son zamanlarında kendisiyle ilgili konuştuğumuzda Hakkı Ergök'ün müthiş tabiriyle 'insanlara yol gösteren bir modern zaman filozofu'. Şükür ki ne kadar çok sevildiğini yaşarken kendi de gördü ve bize de gösterdi. Büyük bir aktördü. Dehşetli bir aşık ve seven bir sevgiliydi. Karısını kaybettikten tam 40 gün sonra belki de onun yanına gitmek için çabaladı ve her şeyde olduğu gibi bunda da başarılı oldu. İş yerinde her zaman Sezai Bey diye hitap ettim o da bana Arda Bey dedi. Fakat evde her zaman babam oldu. Şehir tiyatrolarında birlikte en çok oyun oynayan baba oğul olduk. Onunla sahnede stüdyoda geçirdiğim zamanları gerçekten özleyeceğim. Zaten ben Sezai Aydınla daha çok anı biriktirebilmek için bu işi seçtim. Madem babamı seviyorum neden onunla aynı işi yapıp yanı başında olmayayım dedim” ifadelerini kullandı.



“BABAM CEKETİNİ SATARAK OKUTTU BENİ”

Sanatçı Sezai Aydın’ın kızı İdil Cemre Öztep, “Bu mesleğe sahip olmamın tek ve yegane nedenidir babam. 12 yaşındaydım psikolog olmaya karar verdiğimde çünkü sahnelerden uzak tutmak istedi beni. Bu işi yapma dedi bana. Kötü bir öğrenciydim ben. Üniversite sınavında çok kötü bir puan aldım. Tam o sene benim mezun olduğum üniversite puansız psikoloji bölümü açtı. Ben 24 tercihli bir listeyi götürdüm okula, Fransızca Mütercim Tercümanlık tutacaktı biliyordum bunu. Tam çıktım babam aradı ‘hayallerini gerçekleştirmek zorundasın psikolog olacaksın sen’ dedi. Olamam dedim, para yok, özel üniversiteye götürme beni dedim. Eve döndüm ağlaya ağlaya büyük bir kavga ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktası. Yazdım ve girdim. Ayaklarımın üzerinde durabilmemin yegane nedenidir. Çünkü gerçekten ceketini satarak okuttu beni, bunu biliyorum. Kimi zaman ücret almadan dublajlar yaptığını biliyorum sırf beni okutabilmek için. Sayesinde buradayım sayesinde buyum. İyi ki var” şeklinde konuştu.

Diyabete ve kalbe bağlı olarak hayatını kaybeden Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın naaşı, yapılan törenin ardından cenaze namazı kılınmak için Üsküdar'da Şakirin Camii'ne getirildi. Çocukları İdil Cemre Öztep, Arda Aydın, Hüseyin Aydın ve yakınları Sezai Aydın için taziyeleri kabul etti. Usta sanatçının oğlu ve meslektaşı Arda Aydın ile yakınları cenazede göz yaşlarına hakim olamadı. Sezai Aydın’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Sezai Aydın’ın ölüm nedenini oğlu açıkladı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği Dün hayatını kaybeden sanatçı Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın, babasının koronavirüs yüzünden değil kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini duyurdu.

Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.