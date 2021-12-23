Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar rol aldıktan sonra oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, yardıma muhtaç insanlara umut olmaya devam ediyor. Özçelik bu defa Afrika ülkesi Nijer’e gitti ve oradaki yeni doğan bebeklerin ihtiyaçları için kolları sıvadı. Nijer’deki hastanenin yardım faaliyetlerine destek olan Özçelik, o anları sosyal medyadan "Yeni doğanlar ilk önce bana" notuyla paylaştı.

HAYIR İŞLERİNE DEVAM EDİYOR

Gamze Özçelik, daha önce Sudan, Somali, Tanzanya, Togo gibi birçok farklı Afrika ülkesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmıştı. Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği’yle hayır işleri yapmaya devam ediyor.

Gamze Özçelik, Afrikalı çocuklara yardım için evini sattı Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Afrikalı çocuklara yardım amaçlı Göztepe’de aldığı 1+1 evini 400 bin TL’ye sattı.

Gamze Özçelik, Suriyeli aileyle iftar yaptı Oyuncu Gamze Özçelik, Suriyeli bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu.