Türkiye Gazetesi

Variety Dergisi, iş dünyasından en etkili 500 ismi açıkladı. 2021 yılında medya ve eğlence sektöründe başarılı olmuş isimlerin yer aldığı listede Türkiye'den Acun Ilıcalı var.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Variety Dergisi tarafından seçilen iş dünyanın en etkili 500 ismi açıklandı. Acun Ilıcalı, listeye 4 yıl üst üste giren tek Türk iş insanı olarak kendi rekorunu kırdı.

Ilıcalı, 2018 ve 2019, 2020 yıllarından sonra üçüncü kez listeye adını yazdırdı.

AYNI LİSTEDE MARK ZUCKERBERG DE VAR

Listede, Amazon'un sahibi; Jeff Bezos, Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg ve Apple'ın CEO'su Tim Cook gibi adından söz ettiren isimler de yer alıyor.

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 Ünlüler kadrosunu açıkladı Acun Ilıcalı merakla beklenen Survivor yarışma kadrosunu açıkladı. Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler takımını Instagram'dan açıkladı.

Acun Ilıcalı 50 milyon sterlini gözden çıkardı! Devir alma süreci başladı Acun Ilıcalı’nın İngiltere kulübü Hull City’i satın alacağı konusunda görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Hull City, , kulübün devrine ilişkin görüşmelerin gerçekleştiğini resmen açıkladı. Acun Ilıcalı'nın bu satış için 30 milyon sterlin ve 20 milyon sterlin bonus ödemesi yapacağı konuşuluyor.