Türkiye Gazetesi

Bir süre önce pankreas kanserine yakalan Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı 65 yaşındaki Faruk Tınaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÖTENAZİ İSTEMİŞTİ

Türk Sanat Müziği’nin usta sanatçısı Tınaz, 2013’te katıldığı bir tv programında “Çok sevdiğim 2 dostumu ve babamı kaybettim. Hayatımın parçaları gitti. Ama esas acı; annemin vefatıydı. Annem son günlerini çok kötü geçirdi. Eşim Canan'a vasiyet ettim. Eğer sancılı ve kötü bir rahatsızlığa yakalanırsam bir çaresine baksın. Ötenazi istiyorum. O durumda kalmak istemiyorum. Kesin kararlıyım. Canan 'Nasıl yaparım bunu sana' diyor." Sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

Türkiye Jokey Kulübü'nün Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Faruk Tınaz'ın anne acısı Ünlü şarkıcı Faruk Tınaz'ın Adana'da oturan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden annesi Dursun Tınaz'ın cenazesi toprağa verildi.