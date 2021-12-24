Türkiye Gazetesi

Demet Şener(44), Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Covid testim bu akşam itibarıyla pozitif çıkmıştır. Şimdilik evde dinlenerek bu süreci geçiriyorum" ifadelerini kullandı.







Şener ayrıca "Son günlerde benimle yakın temasta bulunanlar lütfen test yaptırsın" diyerek, çevresine uyarıda bulundu.





Demet Şener'in Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım



Ünlü oyuncudan kötü haber: Pınar Deniz koronavirüse yakalandı Sevilen dizi Yargı’nın başrolü Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncu evde karantinaya girdi.