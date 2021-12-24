Türkiye Gazetesi

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın sosyal medya fenomenliğine soyunan eşi Aslıhan Doğan Turan, dekorasyon seçimleriyle adından çokça bahsettirir oldu. YouTube sayfasında siyah renkleriyle öne çıkan ev dekorasyonunu izleyenleriyle paylaşan Turan, enteresan bir seçimiyle daha gündeme geldi. Bir arkadaşının sosyal medyadan paylaşımını yaptığı siyah tuvalet kağıtları görenleri şaşırtı.

6 TANESİ 400 TL İDDİASI

Aslıhan Doğan Turan'ın evine ziyarete giden sosyal medya fenomeni Ala Tokel, evinde siyah rengin hakim olduğu Turan'ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp Instagram hesabından paylaşarak "Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah" dedi. Tokel'in paylaşımının ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de satılmayan tuvalet kağıdının 6'lı paketinin 400 TL olduğu iddia edildi.

"SADECE MİSAFİR TUVALETİNDE VAR"

Yorumların ardından siyah tuvalet kağıdıyla ilgili 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Turan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var" şeklinde konuştu.

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