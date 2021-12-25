Türkiye Gazetesi

Şarkıcılık ve sunuculuk yapan Uğur Arslan son hali ile şaşırttı. Büyük bir değişim geçiren Arslan’ı görenler tanımakta güçlük çekti.

“BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞSUN”

Ünlü sunucun değişimi takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medya üzerinden, Arslan’ın son haline birçok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar “Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle” , “Mahvetmişsin suratını” , “Bambaşka biri olmuşsun” gibi eleştirilerde bulundu. Bazı takipçiler estetik yaptırıp yaptırmadığını merak etti.

GÜZELLİK MERKEZİ İŞLETİYOR

Uzun süredir ekranlardan ve kameralardan uzak bir yaşam süren Uğur Arslan şimdilerde güzellik merkezi işletiyor.

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

Uğur Arslan 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sakarya Kampüsü Makine Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. İşe girdiği fabrikadan kısa sürede ayrılarak lise yıllarındaki sunuculuk ve spikerlik idealini gerçekleştirmek için bir radyoda program sunuculuğu yapmaya başladı. Bir yıl sonra da Kanal 7 televizyonunda sunuculuk ve sonrasında program yapımcılığı yaptı. Daha çok yazdığı ve seslendirdiği şiirleriyle tanınan Uğur Arslan, bir dönem evlendirme programı Su Gibi programını Songül Karlı ile birlikte sundu ve 2013 Hazıran'ında bu program sona erdi. Seda Sayan ile birlikte ise Star TV'de yayınlanmakta olan Evleneceksen Gel adlı programda yer aldı.

Seda Sayan ve Uğur Arslan programı böyle sundu 'Evleneceksen Gel' programın bugünkü bölümüne Seda Sayan ve Uğur Arslan 'Terörü lanetliyoruz' tişörtü ile çıktı.