Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır konser vermeyen İbrahim Tatlıses, ilk konserlerini vermeye başladı. Tatlıses, son olarak Ankara’daki bir mekanda sahne aldı. Perde açılır açılmaz karşılaştığı kalabalıkla şaşkına dönen İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı. Konser açılışını ise 'Haydi Söyle' şarkısıyla yaptı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sahnede duysal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses, “45 senedir önünüzde eğiliyorum ve önünüzde eğilmekten şeref duyuyorum" diyerek gelenleri selamladı.

İBRAHİM TATLISES’TEN BÜYÜK JEST

Tatlıses, Amasya'dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi. Büyük sevgi karşısında gözyaşlarını tutamayan imparator, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı. Tatlıses'in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.

İbrahim Tatlıses'in verdiği iş ilanı şoke etti İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, yoğunlaşan iş temposuna yetişemeyen müdürüne asistan arayışına girdi. Asistan için belirlediği kriterleri vatandaşları şaşırtan Tatlıses, başvuruları beğenmeyinc eilanı geri çekti.

İbrahim Tatlıses'in mutlu günü: İdo dünyaevine girdi İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi.

İbrahim Tatlıses servetine servet katacak! Milyonluk anlaşma Yaşadığı silahlı saldırı sonrası yıllarca sahnelerden uzak akldıktan sonra geri dönen İbrahim Tatlıses'in alacağı ücet dudak uçuklattı. İmparator çıktığı sahnelerden adeta servet kazanacak.