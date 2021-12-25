Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler K-pop gruplarından BTS, koronavirüs sebebiyle zor günler geçiriyor. Gruptaki bir üyenin Covid-19'a yakalanmasının ardından, iki kişinin daha salgına yakalandığı öğrenildi. İki üyesinin daha Covid-19’a yakalanması ile grupta Covid-19 teşhisi konulan üye sayısı 3’e yükseldi.



ÜYELERİN İKİ DOZ AŞI YAPTIRDIĞI BİLİNİYOR

Dünyanın en popüler K-pop gruplarından BTS’nin yönetim şirketi Big Hit Müzik tarafından yapılan açıklamada, grubun 27 yaşındaki üyesi RM lakaplı Kim Nam-joon ve 29 yaşındaki üyesi Jin lakaplı Kim Seok-jin’in Covid-19’a yakalandığı belirtildi. Yedi üyesi bulunan grupta dün ise grubun söz yazarı ve rapçisi Suga’nın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.



Şirket, grubun üç üyesinin de geçtiğimiz ağustos ayında Covid-19’a karşı ikinci doz aşılarını yaptırdığını açıklarken, RM’nin semptom göstermediğini, Jin’in ise hafif semptomları olduğunu aktardı. Şirket ayrıca, Jin ve RM'nin Güney Kore'ye döndükten sonra diğer grup üyeleriyle herhangi bir teması olmadığını belirtti.

Gruptaki söz konusu Covid-19 vakaları, grubun 2019’dan bu yana ABD’de verdikleri ilk konserin ardından Güney Kore’ye dönmeleri ile tespit edildi. Güney Kore’ye dönüşte gruba yapılan ilk testlerin ise negatif çıktığı ifade edildi.

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