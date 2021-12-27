Türkiye Gazetesi

Victoria Beckham, Instagram hesabı üzerinden Noel günü aile fotoğrafı paylaştı. Victoria Beckham'ın eşi eski futbol yıldızı David Beckham'ın, çekilen son aile fotoğrafında kendisini ayak parmaklarının üzerinde yükseltirken görüldü.





Victoria Beckham'ın, Instagram paylaşımı



Dikkatli gözlerden kaçmayan ayrıntı, Beckham’ın uzun boylu görünme çabası olarak gösterildi. Fotoğrafta 19 yaşındaki uzun boylu oğlu Romeo ile yan yana duran Beckham, oğlunun yanında çok kısa kalmamak için topuklarını kaldırmış.



Instagram’da paylaşılan fotoğrafın altına bu minvalde çok sayıda yorum yapılırken bir kullanıcı, “David, çocuklarının boyunu kıskanıyor musun?” diye sordu. 46 yaşındaki futbolcu 1,75 metre boyunda.









David Beckham, Victoria Beckham'dan boşanıyor Efsane futbolcu David Beckham'ın 18 yıllık eşi Victoria Beckham ile boşanacağı iddia edildi.

